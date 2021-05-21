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21 травня 2021, 17:21 1

МЗС засуджує незаконний вирок українцю Яцкіну в окупованому Криму

21 травня 2021, 17:21 1
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України засуджує незаконний вирок так званого Верховного суду Криму щодо українця Івана Яцкіна та закликає міжнародну спільноту відреагувати на грубі порушення прав людини на тимчасово окупованій частині півострова, які тривають.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Twitter, передає RegioNews.

Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та всіх незаконно утримуваних громадян України, - написала вона.

Джапарова нагадала, що важко хворого українця Івана Яцкіна, затриманого в Криму у 2019 році за надуманими обвинуваченнями, російські окупанти засудили до 11 років колонії суворого режиму.

Російські силовики знущалися над ним, підірвали здоров'я та весь час шукали приводи для недопуску українських консулів та незалежних адвокатів, - додала перша заступниця міністра.

Як повідомлялося, у Криму окупаційний суд засудив українця до 11 років суворого режиму - засуджено українця Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у справі про "держзраду”.

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