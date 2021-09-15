Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в більшості областей України

Фото з відкритих джерел

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — кажуть у Службі порятунку.

ДСНС просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати в лісі з вогнепальною зброєю;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню на полях.

Як повідомлялося, 8 вересня у курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб.

Раніше, 6 вересня упродовж доби на Херсонщині виникло 14 пожеж у природних екосистемах.