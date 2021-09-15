Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в більшості областей України
15-17 вересня у більшості областей України зберігатиметься підвищений ризик виникнення пожеж
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — кажуть у Службі порятунку.
ДСНС просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, забороняється:
відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
розводити багаття у лісі та лісопосадках;
заїжджати автомобілем до лісу;
палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
полювати в лісі з вогнепальною зброєю;
створювати смітники та спалювати відходи;
спалювати стерню на полях.
Як повідомлялося, 8 вересня у курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб.