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15 вересня 2021, 10:40 27

Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в більшості областей України

15 вересня 2021, 10:40 27
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Фото з відкритих джерел
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15-17 вересня у більшості областей України зберігатиметься підвищений ризик виникнення пожеж

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — кажуть у Службі порятунку.

ДСНС просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати в лісі з вогнепальною зброєю;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню на полях.

Як повідомлялося, 8 вересня у курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб.

Раніше, 6 вересня упродовж доби на Херсонщині виникло 14 пожеж у природних екосистемах.

пожежа небезпека ДСНС рятувальники заборона

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