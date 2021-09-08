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08 вересня 2021, 10:02 41

У курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб

08 вересня 2021, 10:02 41
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В Одеській області горіли чотири будинки на території бази відпочинку "Фелічіта". Всього на базі відпочинку проживало 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття рятувальників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На місці події рятувальники встановили, що горять 4 будиночки на території бази відпочинку та є загроза розповсюдження полум’я на інші будинки.

Вогнеборці локалізували пожежу о 06:54 та ліквідували о 07:56 на площі 120 м.кв. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки 18 рятувальників. Причина пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялось, що у Затоці "замінували" базу відпочинку, евакуювали 200 відпочивальників.

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