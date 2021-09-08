У курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб
В Одеській області горіли чотири будинки на території бази відпочинку "Фелічіта". Всього на базі відпочинку проживало 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття рятувальників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
На місці події рятувальники встановили, що горять 4 будиночки на території бази відпочинку та є загроза розповсюдження полум’я на інші будинки.
Вогнеборці локалізували пожежу о 06:54 та ліквідували о 07:56 на площі 120 м.кв. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки 18 рятувальників. Причина пожежі встановлюється.
Раніше повідомлялось, що у Затоці "замінували" базу відпочинку, евакуювали 200 відпочивальників.
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