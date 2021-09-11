10:29  11 вересня
COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження
10:42  11 вересня
У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
18:11  11 вересня
Загострення на Донбасі: 10 бійців ООС отримали поранення та бойові травмування
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2021, 17:44 1657

У Києві на ходу загорівся автомобіль: водій встиг вистрибнути

11 вересня 2021, 17:44 1657
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві на проспекті Палладіна загорівся автомобіль. Водія автівки знайшли за кілька метрів від палаючої автівки - він зміг вистрибнути з неї на ходу

Як передає RegioNews, про подію повідомляють столичні Telegram-канали.

"Прямо зараз під шляхопроводом на Палладіна палає авто і на дорозі лежить чоловік. На місце вже прямують усі екстрені служби", - повідомляє Київ Оперативний.

На відео видно як на дорозі за декілька метрів від автівки лежить чоловік.

За попередніми даними, чоловіка було госпіталізовано, а на місці працюють слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці згорів двоповерховий приватний будинок та поруч припарковані 3 автомобілі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка з опіками 2-3 ступеню, його направили до лікарні.

ДТП аварія ДСНС поліція ушпиталення медики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram