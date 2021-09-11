У Києві на ходу загорівся автомобіль: водій встиг вистрибнути

Фото: з відкритих джерел

У Києві на проспекті Палладіна загорівся автомобіль. Водія автівки знайшли за кілька метрів від палаючої автівки - він зміг вистрибнути з неї на ходу

Як передає RegioNews, про подію повідомляють столичні Telegram-канали.

"Прямо зараз під шляхопроводом на Палладіна палає авто і на дорозі лежить чоловік. На місце вже прямують усі екстрені служби", - повідомляє Київ Оперативний.

На відео видно як на дорозі за декілька метрів від автівки лежить чоловік.

За попередніми даними, чоловіка було госпіталізовано, а на місці працюють слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці згорів двоповерховий приватний будинок та поруч припарковані 3 автомобілі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка з опіками 2-3 ступеню, його направили до лікарні.