Спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность в большинстве областей Украины
15-17 сентября в большинстве областей Украины будет сохраняться повышенный риск возникновения пожаров
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорят в Службе спасения.
ГСЧС просит соблюдать правила безопасности. В частности, запрещается:
посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
разводить костры в лесу и лесопосадках;
заезжать автомобилем в лес;
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
охотиться в лесу с огнестрельным оружием;
создавать свалки и сжигать отходы;
сжигать стерню на полях.
Как сообщалось, 8 сентября в курортной Затоке сгорели четыре дома, эвакуировали 25 человек.