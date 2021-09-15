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15 сентября 2021, 10:40 27

Спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность в большинстве областей Украины

15 сентября 2021, 10:40 27
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Фото из открытых источников
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15-17 сентября в большинстве областей Украины будет сохраняться повышенный риск возникновения пожаров

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорят в Службе спасения.

ГСЧС просит соблюдать правила безопасности. В частности, запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с огнестрельным оружием;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню на полях.

Как сообщалось, 8 сентября в курортной Затоке сгорели четыре дома, эвакуировали 25 человек.

Ранее, 6 сентября в течение суток на Херсонщине возникло 14 пожаров в природных экосистемах.

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