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06 вересня 2021, 09:46 53

Впродовж доби на Херсонщині виникло 14 пожеж у природних екосистемах

06 вересня 2021, 09:46 53
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Фото: ДСНС
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На території області Херсонської області за минулу добу ліквідовано 14 пожеж в екосистемах на площі 5,32 га. Основними причинами виникнення пожеж рятувальники називають людський фактор

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України у Херсонській області.

5 вересня на відкритих територіях області зафіксовано 14 пожеж на відкритих територіях на площі 5,32 га, з яких 1 пожежа пожнивних залишків на площі 0,05 га", - йдеться у повідомленні.

Так, у Херсонському районі рятувальники ліквідували 7 пожеж, у Бериславському, Каховському та Генічеському по 2 пожежі, у Скадовському - 1.

У ДСНС наголосили, що основними причинами виникнення пожеж в екосистемах залишаються неконтрольоване випалювання сухої трави, лугів, пасовищ, а також необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку і проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках.

Раніше повідомлялось, що у Сєвєродонецькому районі Луганщини сталася пожежа хвойної підстилки у лісництві.

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