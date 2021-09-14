Міністр внутрішніх справ Монастирський вимагатиме підвищення зарплат поліцейським

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Глава МВС Денис Монастирський вимагатиме підвищення заробітної плати поліцейським. Раніше МВС стабільно отримувало кошти із так званого "ковідного"фонду для доплат поліцейським

Про це повідомляє МВС з посиланням на міністра Дениса Монастирського, передає RegioNews.

На думку міністра, заробітна плата поліцейських пов’язана із питанням безпеки та довіри громадян до правоохоронців. Низький розмір винагороди, каже Монастирський, змушує поліцейських змінювати роботу.

Він пояснив, що загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками та виплатами за вислугу років.

Монастирський анонсував, що до проєкту держбюджету подадуть пропозиції для вирівнювання регіонального балансу заробітної плати. Це потрібно, щоб залишити кадри на місцях.

Як повідомлялося, Монастирський виступає проти легалізації пістолетів в Україні.

Також міністр внутрішніх справ ініціював управлінський та фінансовий аудит у відомстві.