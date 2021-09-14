Министр внутренних дел Монастырский будет требовать повышения зарплат полицейским

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Глава МВД Денис Монастырский потребует повышения заработной платы полицейским. Ранее МВД стабильно получало средства из так называемого "ковидного" фонда для доплат полицейским

Об этом сообщает МВД со ссылкой на министра Дениса Монастырского, передает RegioNews.

По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранителям. Низкий размер вознаграждения, говорит Монастырский, заставляет полицейских менять работу.

Он пояснил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Монастырский анонсировал, что к проекту госбюджета подадут предложения для выравнивания регионального баланса заработной платы. Это нужно, чтобы оставить кадры на местах.

Как сообщалось, Монастырский выступает против легализации пистолетов в Украине.

Также министр внутренних дел инициировал управленческий и финансовый аудит в ведомстве.