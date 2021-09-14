16:58  14 сентября
Украинцы теперь могут получить "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дія"
17:35  14 сентября
В столице будет ограничено движение по проспекту Бажана
17:37  14 сентября
На Донбассе снова относительное затишье: с начала суток 1 нарушение режима тишины
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 20:12 1691

Министр внутренних дел Монастырский будет требовать повышения зарплат полицейским

14 сентября 2021, 20:12 1691
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава МВД Денис Монастырский потребует повышения заработной платы полицейским. Ранее МВД стабильно получало средства из так называемого "ковидного" фонда для доплат полицейским

Об этом сообщает МВД со ссылкой на министра Дениса Монастырского, передает RegioNews.

По мнению министра, заработная плата полицейских связана с вопросом безопасности и доверия граждан к правоохранителям. Низкий размер вознаграждения, говорит Монастырский, заставляет полицейских менять работу.

Он пояснил, что в целом в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Монастырский анонсировал, что к проекту госбюджета подадут предложения для выравнивания регионального баланса заработной платы. Это нужно, чтобы оставить кадры на местах.

Как сообщалось, Монастырский выступает против легализации пистолетов в Украине.

Также министр внутренних дел инициировал управленческий и финансовый аудит в ведомстве.

МВД министр Денис Монастырский инициативы зарплаты

Информация о зарплате руководителей госпредприятий станет открытой - Рада поддержала закон
08 сентября 2021, 14:58
Зеленский обновил состав Координационного совета по противодействию COVID
08 сентября 2021, 08:49
Глава МВД рассказал, когда будет прогресс в деле Шеремета
06 сентября 2021, 11:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua