Глава МВС розповів, коли буде прогрес у справі Шеремета
Прогрес у справі щодо замовників вбивства журналіста Павла Шеремета буде після рішення суду щодо ймовірних виконавців
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський виданню "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.
За його словами, він особисто не знайомився з матеріалами кримінального провадження. На сьогодні слідство вивчає кілька версій.
"Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях", - зазначив він.
Монастирський уточнив, що зрушення у справі по замовниках будуть тільки після рішення суду по виконавцях.
Зазначимо, підозрюваними у справі про вбивство Шеремета проходять музикант Андрій Антоненко, волонтер Яна Дугарь і медик Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, 20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета. Вони закликали розслідувати та знайти винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.