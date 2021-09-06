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06 вересня 2021, 11:50 6

Глава МВС розповів, коли буде прогрес у справі Шеремета

06 вересня 2021, 11:50 6
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Фото з відкритих джерел
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Прогрес у справі щодо замовників вбивства журналіста Павла Шеремета буде після рішення суду щодо ймовірних виконавців

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський виданню "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

За його словами, він особисто не знайомився з матеріалами кримінального провадження. На сьогодні слідство вивчає кілька версій.

"Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду по виконавцях", - зазначив він.

Монастирський уточнив, що зрушення у справі по замовниках будуть тільки після рішення суду по виконавцях.

Зазначимо, підозрюваними у справі про вбивство Шеремета проходять музикант Андрій Антоненко, волонтер Яна Дугарь і медик Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, 20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета. Вони закликали розслідувати та знайти винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

4 серпня з Юлії Кузьменко зняли електронний браслет.

суд Україна підозра МВС Справа Шеремета

 
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