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08 вересня 2021, 14:58 135

Інформація про зарплату керівників держпідприємств стане відкритою - Рада підтримала закон

08 вересня 2021, 14:58 135
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Фото з відкритих джерел
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Верховна рада підтримала в цілому законопроєкт в щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

За це проголосували 324 депутати.

Проєкт Закону розроблено з метою підвищення прозорості діяльності органів управління та посадових осіб юридичних осіб публічного права, державних підприємств, державних організацій, що мають на меті одержання прибутку, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, — зазначено у пояснювальній записці до документа.

Документ відкриває доступ до інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посади члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

На думку авторів законопроєкту, наявність об’єктивної інформації про розмір винагороди за роботу керівництва має сприяти дієвому контролю за ефективним витрачанням публічних коштів.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2020-го Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях. Раніше Конституційний суд визнав незаконним обмеження зарплат.

Також відомо, що у 2022 році планується підвищення мінімальної зарплати.

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