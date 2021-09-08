Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID

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Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 ексміністрів Арсена Авакова, Іллю Ємця, Владислава Криклія та ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака

Як передає RegioNews, про це свідчить указ президента.

Замість осіб, виведених зі складу ради, були додані нові. Зокрема, до неї потрапив чинний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Туди ж увійшов і головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Окрім того, до протидії коронавірусу вирішили долучити міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Через два дні парламент підтримав таке рішення 291 голосом.

Також повідомлялося, що 27 липня був звільнений з посади головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, його призначили першим заступником секретаря РНБО.