09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
08:49  08 вересня
Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 08:49 35

Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID

08 вересня 2021, 08:49 35
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 ексміністрів Арсена Авакова, Іллю Ємця, Владислава Криклія та ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака

Як передає RegioNews, про це свідчить указ президента.

Замість осіб, виведених зі складу ради, були додані нові. Зокрема, до неї потрапив чинний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Туди ж увійшов і головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Окрім того, до протидії коронавірусу вирішили долучити міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, що 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Через два дні парламент підтримав таке рішення 291 голосом.

Також повідомлялося, що 27 липня був звільнений з посади головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, його призначили першим заступником секретаря РНБО.

коронавірус Володимир Зеленський міністр МОЗ президент Рада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua