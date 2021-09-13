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13 вересня 2021, 16:45 4

СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

13 вересня 2021, 16:45 4
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пресслужба СБУ
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Контррозвідка СБУ викрила та затримала колишнього бойовика "ДНР".

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби

Ним виявився мешканець міста Курахове Донецької області, "який у 2014 -2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ так званої "ДНР".

За даними слідства, у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.

Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии".

У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ бойовики ДНР армія

 
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