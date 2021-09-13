У центрі Львова поліція виявила у квартирі мешканця арсенал зброї

Фото поліції Львівської області

Поліцейські затримали львів’янина, який зберігав у себе вдома боєприпаси

Про це повідомляє поліція Львівської області у Facebook, передає RegioNews.

Оперативна група, яка виїхала на виклик щодо домашнього насильства на вул. Левицького у Львові, під час перевірки виявила в помешканні предмети, схожі на комплектуючі до зброї та різноманітні боєприпаси.

Під час невідкладного обшуку у квартирі правоохоронці виявили та вилучили предмети, схожі на комплектуючі до зброї, набої різних калібрів, магазин до вогнепальної зброї, запали до гранат, корпуси гранат, підривачі, елекродетонатори, порохові заряди та ємності з речовиною, схожою на порох, та ножі. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження, - йдеться в повідомленні.

Поліція встановила, що боєприпаси належать 52-річному власнику квартири – він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за що він може бути покараний позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Триває розслідування.

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