На Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью
Сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ровенской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось выявить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.
Спецназовцы изъяли из тайника:
2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);
2 магазина к АК-74;
170 патронов калибра 5,45 и 7,62, - говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз.
Продолжаются следственные действия для проверки информации относительно источников происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника, и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, - добавляют в СБУ.
Как сообщалось, вчера в центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя арсенал оружия.