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14 сентября 2021, 18:14 7

На Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью

14 сентября 2021, 18:14 7
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Фото СБУ
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Сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ровенской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось выявить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Спецназовцы изъяли из тайника:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид);

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62, - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз.

Продолжаются следственные действия для проверки информации относительно источников происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству тайника, и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, - добавляют в СБУ.

Как сообщалось, вчера в центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя арсенал оружия.

Ранее, 3 сентября, на Луганщине нашли схрон с оружием оккупантов в Старобельском районе.

СБУ оружие Беларусь граница Ровенская область схрон

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