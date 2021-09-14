Усі обласні лікарні будуть оснащені вертолітними майданчиками до 2023 року – Ляшко

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Усі обласні клінічні лікарні України в 2022-2023 рр. будуть оснащені майданчиками для вертольотів, що сприятиме розвитку аеромедичної евакуації

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook, передає RegioNews.

В екстреній медицині існує правило "золотої години". Це саме той проміжок часу, після травми чи іншого невідкладного стану, коли найбільший шанс врятувати пацієнта від смерті, - написав він.

Тому, зазначив Ляшко, МОЗ спільно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією і ДСНС запустило експериментальний проєкт аеромедичної евакуації. У межах цього проєкту диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання про аеромедичну евакуацію хворих із невідкладними станами, пояснив глава МОЗ.

У рамках програми президента України "Велике будівництво" на 2022-2023 роки в межах покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачаємо будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні нашої країни, - написав Ляшко.

Як повідомлялося, Ляшко запевняє, що "ковідні надбавки" для медзакладів у новому епідсезоні будуть збережені.

Також відомо, що в Україні може з'явитися держорган для контролю якості медпослуг.