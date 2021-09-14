Все областные больницы будут оснащены вертолетными площадками до 2023 года – Ляшко

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Все областные клинические больницы Украины в 2022-2023 гг. будут оснащены площадками для вертолетов, что будет способствовать развитию аэромедицинской эвакуации

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, передает RegioNews.

В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти, - написал он.

Поэтому, отметил Ляшко, Минздрав совместно с Министерством внутренних дел, Национальной полицией и ГСЧС запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации. В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями, пояснил глава Минздрава.

В рамках программы президента Украины "Большое строительство" на 2022-2023 годы в рамках улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны, - написал Ляшко.

Как сообщалось, Ляшко уверяет, что "ковидные надбавки" для медучреждений в новом эпидсезоне будут сохранены.

Также известно, что в Украине может появиться госорган для контроля качества медуслуг.