"Слуга народу" Павло Мельник привласнив "Велике будівництво" у Приазов'ї

На трасі, що веде у курортне місто Бердянськ, що на узбережжі Азовського моря, стоять білборди "Великого будівництва", які містять політичну рекламу народного депутата Павла Мельника

Як повідомляє кореспондент RegioNews, найбільшим шрифтом на білбордах, присвячених ремонту доріг Токмак-Пологи та Оріхів-Токмак, написано ім'я Павла Мельника, а уже меншим шрифтом, що ремонт відбувається в рамках президентської програми "Велике будівництво".

37-річного Павла Мельника було обрано народним депутатом від президентської партії "Слуга народу" в окрузі №81 Запорізької області, що включає міста курортні міста у Приазов'ї Токмак, Приазовський, Приморський, тощо.

В парламенті Мельник є членом Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, головою підкомітету з питань координації програм технічної допомоги Європейського Союзу та співпраці з Євратомом.