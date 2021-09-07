НАБУ проведе перевірку використання державних коштів на "Велике будівництво"

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Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Це великий проєкт, який пов’язаний із освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи немає, – зазначив він.

Водночас Ситник наголосив, що зараз не на часі робити якісь заяви.

Це політична дискусія, а не правоохоронна, – додав він.

Як повідомлялося, чиновника Миколаївської ОДА підозрюють у розкраданні 900 тис. грн при ремонті онкодиспансеру.

Також на Кіровоградщині будівельники забрали собі 2 млн грн під час ремонту будівлі суду.