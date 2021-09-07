НАБУ проведе перевірку використання державних коштів на "Велике будівництво"
Національне антикорупційне бюро проведе перевірку використання державних коштів під час реалізації президентського проєкту "Велике будівництво"
Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Це великий проєкт, який пов’язаний із освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи немає, – зазначив він.
Водночас Ситник наголосив, що зараз не на часі робити якісь заяви.
Це політична дискусія, а не правоохоронна, – додав він.
Як повідомлялося, чиновника Миколаївської ОДА підозрюють у розкраданні 900 тис. грн при ремонті онкодиспансеру.