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10 вересня 2021, 17:45 1122

Ляшко розповів, скільки в Україні залишилося вакцин від коронавірусу

10 вересня 2021, 17:45 1122
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Фото: Рixabay
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з наявністю вакцин проти COVID-19 в Україні

Про це він повідомив 10 вересня у коментарі журналістам, пише RegioNews.

"В Україну з початку вакцинальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини, 10,5 - використали. Сьогодні ми маємо приблизно 12 млн доз вакцини на залишках. І плюс до кінця року у нас розплановано чітко щотижнево, середа-четвер, поставки додаткових вакцин", - сказав він.

Ляшко запевнив, що поставки будуть безперебійними.

"Сьогодні головне, щоб було бажання приходити й вакцинуватися. Вакцина доступна, і вакцина є на вибір", - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що третьою дозою від COVID-19 щепити в Україні не планують.

Також повідомлялося, що у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності до кінця року.

коронавірус Україна МОЗ Віктор Ляшко вакцинація

 
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