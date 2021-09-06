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06 вересня 2021, 14:51 29

Україна отримала від США інноваційні ліки проти коронавірусу - Ляшко

06 вересня 2021, 14:51 29
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Фото: з відкритих джерел
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Американська благодійна організація Direct Relief передала Україні 60 тисяч флаконів інноваційних ліків Bamlanivimab і Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

США передали в Україну певну партію препаратів, які визнані FDA США (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - ред.) і дозволені для лікування коронавірусної хвороби", - розповів Ляшко.

За словами міністра, ці препарати використовуються для груп ризику, у яких легка форма, але їх в першу чергу потрібно вилікувати, тому що у людей з хронічними неінфекційними хворобами частіше виникають ускладнення і вони частіше призводять до летальних наслідків.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину. МОЗ направило подання Кабміну щодо переведення України в "жовту" зону карантину.

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