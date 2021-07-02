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02 липня 2021, 11:36 13

В Україні може з'явитися держорган для контролю якості медпослуг

02 липня 2021, 11:36 13
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Фото: МОЗ
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В Україні для контролю якості надання медичних послуг клінік, які отримують бюджетне фінансування, може бути створений спеціальний державний орган

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стоїть питання якості медпослуг. Розглядається питання створення держслужби з якості медпослуг", — сказав він.

Ляшко зазначив, що Національна служба здоровʼя України, яка є єдиним платником і національним страховиком, не може виконувати функції з контролю якості медпослуг, зокрема, в медичних питаннях і питаннях призначень.

"У НСЗУ немає повноважень перевіряти якість медпослуг, оскільки виникає конфлікт інтересів. НСЗУ може перевірити, наприклад, наявність задекларованого обладнання, але у питаннях призначення ліків або ведення пацієнтів НСЗУ не може перевіряти", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Кабмін оголосив конкурс на посади заступників глави НСЗУ.

Україна міністр МОЗ Віктор Ляшко Міністерство

 
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