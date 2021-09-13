В Україні впав добовий показник вакцинації: зробили всього 45 тисяч щеплень

Фото: з відкритих джерел

Протягом останньої доби в Україні від коронавірусу щепили 45 148 осіб. Всього за тиждень було зроблено 921 443 щеплення

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

Зокрема, за 12 вересня одну дозу вакцини отримали 16 930 людей, а повністю імунізовані (отримали другу дозу препарату) - 28 218 людей.

В імунізації населення України брали участь 300 мобільних бригад, 1004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини (першу дозу отримали 5 906 740 людей, а повністю імунізовані 4 804 204 людини).

Раніше повідомлялось, що в останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пропонує дозволити працювати школам у "жовтій" та "помаранчевій" зонах при вакцинації 80% персоналу тільки першою дозою вакцини проти COVID-19.