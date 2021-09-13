В Україні перевищено COVID-показники в декількох регіонах

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Станом на 13 вересня в цілому по країні перевищено рівень захворюваності: при нормі в 75 випадків, він становить 86 випадків на 100 тисяч населення

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, найвищий показник захворюваності в Чернівецькій області (245), Луганській області (182), Тернопільській області (132) та Києві (130).

Крім цього, в чотирьох областях зафіксований "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 65% при нормі не більше 50%, у Львівській - 82,6%, Одеській - 53,1%, Тернопільській - 62,8%.

Також в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - при нормі менше ніж 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 6,1%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Чернівецькій (10,7%), Тернопільській (9,9%) та Житомирській (8,9%) областях.

Нагадаємо, раніше в Україні у двох областях залишалася також критична ситуація з COVID-госпіталізаціями.