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13 вересня 2021, 14:32 142

У ТРЦ з тестом або COVID-сертифікатом: У МОЗ розповіли про майбутні карантинні обмеження

13 вересня 2021, 14:32 142
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з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров’я пропонує дозволити працювати кафе, ресторанам, спортзалам, за умови, якщо персонал та відвідувачі таких закладів господарювання будуть вакциновані або нададуть негативний ПЛР тест, який буде дійсним протягом 72 годин, або нададуть довідки про перенесений COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час наради за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

"МОЗ пропонує, щоб обмеження жовтої та червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу", - розповів Ляшко.

При цьому міністр не уточнив, який відсоток персоналу має бути вакцинованим і щодо терміну дії довідки про перенесений COVID-19.

Нагадаємо, що МОЗ планувало вже на цьому тижні винести на розгляд уряду проєкт постанови щодо впровадження в Україні жовтої зони карантину, однак, відповідне рішення відклали, орієнтовно, на 1 тиждень.

Згідно до чинної "карантинної" постанови уряду в разі запровадження "червоної" зони епідемічної небезпеки кафе, ресторани, ТРЦ(за винятком продовольчих магазинів), спортзали, перукарні мають бути зачинені

МОЗ вакцина вакцинація COVID-19

 
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