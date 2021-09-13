Председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин
В Черновицкой ОГА предупредили, что при условии введения карантина учебные заведения с недостаточным количеством вакцинированных в коллективе на онлайн-обучение не будут переводить
Об этом председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил в видеообращении, передает RegioNews.
Никакого дистанционного обучения. Учебные заведения, где от COVID-19 вакцинировано менее 80% коллектива, закроют на карантин. Позвольте ученикам и студентам учиться, сделайте прививку от коронавируса! - заявил Осачук.
Как сообщалось, в Черновицкой области три четверти учебных заведений могут закрыться из-за карантина: только 25% учебных заведений по состоянию на 10 сентября вакцинировали от коронавируса 80% штата.
Также известно, что в Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок.
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