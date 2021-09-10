У Чернівецькій області три чверті закладів освіти можуть закритися через карантин

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У Чернівецькій області лише 25% закладів освіти станом на 10 вересня вакцинували від коронавірусу 80% штату. Це означає що в разі посилення карантину можуть закритися майже 600 шкіл, дитсадків та вишів

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА на запит РБК-Україна

За даними департаменту, на сьогодні 80% вакцинованих штатних працівників працюють у 103 дитсадках, 86 школах та 4 закладах вищої освіти.

Водночас позначки у 80% щепленого персоналу не досягли ще 592 заклади освіти:

275 дитсадків;

294 школи;

23 вища

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив постанову згідно до якої в разі переходу України до жовтої зони карантину заклади освіти можуть продовжити роботу за умови, якщо вакциновано 80% персоналу. Пізніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що дитсадки, школи та виші зможуть працювати у "жовтній" зоні, за умови, якщо 80% персоналу цих закладів отримають принаймі 1 дозу вакцини від COVID-19, у червоній зоні-2. В іншому разі-дистанційне навчання.

Перехід до жовтої зони карантину відкладено принаймі на тиждень.