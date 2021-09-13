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13 вересня 2021, 13:15 549

Понад 50% українців не збираються вакцинуватися від COVID-19 - дослідження

13 вересня 2021, 13:15 549
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з відкритих джерел
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Станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Планують робити щеплення близько чверті респондентів

Про це пише RegioNews з посиланням на результати дослідження фонду "Демократичні ініціативи".

За даними дослідження, наразі вакцинувалося від COVID-19 в Україні близько 18% дорослого населення країни. Ще близько чверті дорослих українців планують щепитися найближчим часом

Водночас більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують.

Як зазначають соціологи, показники небажання вакцинуватися в Україні - одні з найвищих у світі та порівняно з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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