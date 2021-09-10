16:31  10 вересня
Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих знову зросла
16:47  10 вересня
Столичне метро може обмежити роботу через карантин
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 19:12 4

У школах Миколаєва на самоізоляцію через COVID пішли шість класів

10 вересня 2021, 19:12 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на сьогодні учні шести класів у шести школах Миколаєва перебувають на самоізоляції через підтверджені випадки коронавірусу

Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міськради, передає RegioNews.

Станом на 10 вересня 2021 кількість осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 в закладах дошкільної освіти – 2 (обоє - працівники). На самоізоляції перебуває одна група у дитсадку № 142.

У закладах загальної середньої освіти кількість осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 - 15, з них дітей – 13, працівників - 2.

На самоізоляції знаходяться здобувачі освіти 6 класів у 6 ЗЗСО (ЗЗСО №1, 3, 32, 53, гімназія №2, ММК), - повідомляють у міськраді.

Чиновники додають, що у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з підтвердженим діагнозом COVID-19 - одна дитина. На самоізоляції перебуває одна група (ДНЗ "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну").

Як повідомлялося, у Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID.

Також учора у Львівському виші на самоізоляцію і "дистанційку" відправили цілу групу: у студента підтвердили COVID.

COVID-19 школи Миколаїв самоізоляція дистанційне навчання

У Чернівецькій області три чверті закладів освіти можуть закритися через карантин
10 вересня 2021, 18:21
У МОЗ пропонують послабити вимоги до вакцинації вчителів
09 вересня 2021, 15:08
У Харківській обласній інфекційній лікарні реанімація на 100% заповнена пацієнтами з COVID
08 вересня 2021, 21:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram