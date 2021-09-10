У школах Миколаєва на самоізоляцію через COVID пішли шість класів

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Станом на сьогодні учні шести класів у шести школах Миколаєва перебувають на самоізоляції через підтверджені випадки коронавірусу

Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міськради, передає RegioNews.

Станом на 10 вересня 2021 кількість осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 в закладах дошкільної освіти – 2 (обоє - працівники). На самоізоляції перебуває одна група у дитсадку № 142.

У закладах загальної середньої освіти кількість осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 - 15, з них дітей – 13, працівників - 2.

На самоізоляції знаходяться здобувачі освіти 6 класів у 6 ЗЗСО (ЗЗСО №1, 3, 32, 53, гімназія №2, ММК), - повідомляють у міськраді.

Чиновники додають, що у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з підтвердженим діагнозом COVID-19 - одна дитина. На самоізоляції перебуває одна група (ДНЗ "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну").

Як повідомлялося, у Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID.

Також учора у Львівському виші на самоізоляцію і "дистанційку" відправили цілу групу: у студента підтвердили COVID.