У Львівському виші на самоізоляцію і "дистанційку" відправили цілу групу: у студента підтвердили COVID

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У Львівському університеті всю групу відправили на карантин через COVID у студента

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка в одного зі студентів групи біологічного факультету підтвердили COVID. У зв'язку з цим перша група четвертого курсу була відправлена на карантин.

У деканаті уточнили, що на самоізоляцію з 8 вересня направили першу групу 4 курсу. Вони навчатимуться дистанційно протягом двох тижнів.

Це перший подібний випадок в університетах Львова.

Як повідомлялося, в Україні фіксують зростання кількості нових випадків COVID-хвороби: за 8 вересня виявили 3663 нових хворих.

Також в Україні у двох областях залишається критична ситуація з COVID-госпіталізаціями - в тому числі і у Львівській.