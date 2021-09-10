В школах Николаева на самоизоляцию из-за COVID пошли шесть классов

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По состоянию на сегодня ученики шести классов в шести школах Николаева находятся на самоизоляции из-за подтвержденных случаев коронавируса

Об этом сообщает управление образования Николаевского горсовета, передает RegioNews.

По состоянию на 10 сентября 2021 года количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в учреждениях дошкольного образования – 2 (оба - работники). На самоизоляции находится одна группа в детсаду № 142.

В учреждениях общего среднего образования количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID – 19 - 15, из них детей-13, работников-2.

На самоизоляции находятся соискатели образования 6 классов в 6 ЗЗСО (ЗЗСО №1, 3, 32, 53, гимназия №2, ММК), - сообщают в горсовете.

Чиновники добавляют, что в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования с подтвержденным диагнозом COVID-19 - один ребенок. На самоизоляции находится одна группа (ДОУ "Николаевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна").

Как сообщалось, в Черновцах две группы студентов университета перевели на "дистанционку" из-за COVID.

Также вчера во Львовском вузе на самоизоляцию и "дистанционку" отправили целую группу: у студента подтвердили COVID.