У МОЗ пропонують послабити вимоги до вакцинації вчителів

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Про це сказав заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, передає RegioNews.

Була запропонована така норма, щоб школи не працювали, якщо там менш як 80% вакцинованого персоналу. Така норма була зафіксована у відповідній постанові, зараз вона переглядається. Ми розуміємо, що навіть попри те, що запущені механізми по роботі мобільних бригад або по тому, щоб формувалися вакцинальні пункти на території навчального закладу, на жаль, педагоги вакцинуються доволі повільними темпами. Тому зараз ми пропонуватимемо цю норму трохи полегшити. І це полегшення полягатиме в тому, що в жовтій та помаранчевій зонах ми будемо рахувати 80% навіть від першої дози вакцини. Цього буде достатньо, щоб школа працювала, - сказав Кузін.

Стосовно роботи шкіл у "червоній" зоні він повідомив, що робота буде можлива за умови вакцинації 80% персоналу вже двома дозами вакцини проти COVID-19.

Ми вважаємо, що освітяни зараз активно будуть користуватися послугами мобільних бригад, які виїжджатимуть туди. І поки Україна знаходиться у "зеленій", "жовтій" або "помаранчевій" зонах, кожен освітянин зможе отримати повний курс щеплення. До того ж зараз скорочуються інтервали між введенням першої та другої дози, тому така можливість є, - сказав Кузін.

Заступник міністра наголосив, що освітяни, враховуючи особливість їх роботи, дуже соціально активна категорія і потенційно можуть бути джерелом інфікування. Так, за його словами, Велика Британія, досліджуючи у себе спалахи штаму "Дельта", повідомила про те, що 30% таких спалахів були зафіксовані саме серед освітян.

За словами Кузіна, на вакцинацію освітян має вплив і приклад керівника закладу освіти, який повинен показати, що вакцинація безпечна і корисна, і батьків дітей, які зацікавлені в тому, щоб учні навчалися в звичному середовищі. На думку головного державного санітарного лікаря, батьки мають ініціювати питання необхідності вакцинації вчителів на батьківських зборах або педагогічних радах закладів освіти.

Як повідомлялося, на Прикарпатті COVID-щеплення не захотіли робити 32% освітян.

Також у КМДА назвали кількість вакцинованих від COVID-19 педагогів. Станом на 6 вересня, у Києві вакциновані від коронавірусу 62% працівників навчальних закладів та понад 70% педагогічних працівників.

Разом з тим, у МОЗ запевняють, що обов’язкову вакцинацію для освітян запроваджувати не будуть.