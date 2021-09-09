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09 вересня 2021, 21:17 521

Отруєння у школі Хмельницького: зареєстровано вже 85 випадків

09 вересня 2021, 21:17 521
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Фото з відкритих джерел
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У школі Хмельницького, де зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції, отруїлися 84 учні

Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає RegioNews.

Станом на 16.00 9 вересня зареєстровано уже 85 випадків захворювання. До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 дорослу особу, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз – "Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт", - ідеться у повідомленні.

Хворі, котрих госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, перебувають у стані середньої важкості. Інші – лікуються вдома під наглядом педіатрів та сімейних лікарів.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, захворіли діти 1–4 класів, усього вражено школярів з 18 класів. Усі діти харчувалися у шкільній їдальні.

Фахівці Хмельницького Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розпочали епідеміологічне розслідування. Обстежили 11 працівників харчоблоку, взято 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об’єктів довкілля і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

У навчальному закладі та в домашніх осередках хворих проведена дезінфекція.

Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, що сприяли його виникненню, з’ясовують.

Як повідомлялося, у Хмельницькому учні отруїлися у шкільній їдальні: заклад перевели на дистанційне навчання. Через отруєння госпіталізували 5 дітей, в однієї дитини підтверджено коронавірусну хворобу.

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