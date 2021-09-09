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09 вересня 2021, 09:44 172

У Львові студентки з Єгипту отруїлися чадним газом

09 вересня 2021, 09:44 172
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Фото: з відкритих джерел
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Дві іноземні студентки 1999 року народження отруїлися чадним газом - їх було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що громадянки Арабської Республіки Єгипет, які навчаються у Львівському національному медичному університеті отруїлися у квартирі близько 20:20 8 вересня. Подія трапилася на вул. Князя Романа, 26 на другому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Після надання медичної допомоги в барокамері в задовільному стані відпущенні по місцю проживання", - розповіли в департаменті.

Аварійною бригадою припинено газопостачання до квартири, встановлюються обставини події.

Раніше повідомлялось, що в Уманському національному університеті садівництва сталася пожежа - постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з яких отруїлись чадним газом.

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