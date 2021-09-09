Отравление в школе Хмельницкого: зарегистрировано уже 85 случаев

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В школе Хмельницкого, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, отравились 84 ученика

Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 16.00 9 сентября зарегистрировано уже 85 случаев заболевания. В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый человек, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз – "Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

Больные, которых госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, находятся в состоянии средней тяжести. Другие – лечатся дома под наблюдением педиатров и семейных врачей.

По информации Центра общественного здоровья МОЗ Украины, заболели дети 1-4 классов, всего поражены школьники из 18 классов. Все дети питались в школьной столовой.

Специалисты Хмельницкого Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) начали эпидемиологическое расследование. Обследовали 11 работников пищеблока, взято 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и 5 образцов водопроводной воды для микробиологического исследования.

В учебном заведении и в домашних очагах больных проведена дезинфекция.

Источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие его возникновению, выясняют.

Как сообщалось, в Хмельницком ученики отравились в школьной столовой: заведение перевели на дистанционное обучение. Из-за отравления госпитализировали 5 детей, у одного ребенка подтверждена коронавирусная болезнь.