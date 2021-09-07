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07 вересня 2021, 11:32 310

Дві дівчинки померли на Вінниччині від отруєння невідомою речовиною

07 вересня 2021, 11:32 310
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Фото: з відкритих джерел
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У Вінницькій області двох сестер госпіталізували до реанімаційного відділення Гайсинської центральної лікарні з симптомами гострого отруєння невідомою речовиною. Під час надання медичної допомоги вони померли

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Ще одна дитина з цієї родини - 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні", - додали правоохоронці.

За фактом отруєння двох дітей поліцією відкрито кримінальне провадження. Одна із версій отруєння - вживання грибів або лісових ягід.

Також поліція перевірятиме професійність дій лікарів.

Раніше повідомлялося, що прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження через отруєння людей у селі Загвіздя Івано-Франківського району.

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