У Держпродспоживслужбі назвали причину масового отруєння дітей на Прикарпатті

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Отруєння 11 дітей та одного дорослого під час святкування нового навчального року в селі Загвіздя спричинила піца

Про це повідомив представник Головного управління Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У закладі харчування виявили кишкову паличку.

"Усіх хворих пов’язує вживання піци, яку готували з порушенням технологічного процесу. Піцу не випікали, а розігрівали на наступний день після приготування, що є порушенням відповідного температурного режиму", - повідомив Фіглевський.

За його словами, під час перевірки закладу, де харчувались діти, фахівці виявили кишкову паличку.

Власників закладу притягнули до адміністративної відповідальності, а його роботу призупинили на 10 днів для усунення недоліків.

Раніше повідомлялося, що прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження через отруєння людей у селі Загвіздя Івано-Франківського району.