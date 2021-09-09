Вакцинованим українцям не потрібно самоізолюватися після контакту з COVID-хворим - МОЗ

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Українці, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто офіційно перехворів на COVID протягом останніх 6 місяців, за відсутності симптомів не мають самоізолюватися

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж симптоми COVID-19 з'являються, необхідно пройти тестування на антиген і самоізолюватись до отримання результату обстеження.

Нагадаємо, що з 5 серпня Кабмін змінює правила в'їзду для громадян та іноземців. Вони передбачають, що українці та іноземці, які невакциновані від COVID-19 мають проходити обов’язкову самоізоляцію, в разі, якщо вони прилетіли з Росії чи Індії.