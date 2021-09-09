На Харківщині викрили схему підробки ПЛР-тестів: "бізнес" приносив до 1 млн щомісяця

Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, підозрювані вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома". Серед їх клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на COVID-19.

Організували оборудку працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

За інформацією спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає за підробку довідок про щеплення кримінальну відповідальність.