08:42  09 вересня
В Україні фіксують зростання кількості нових випадків COVID-хвороби
12:48  09 вересня
В Україні до 5 тис. грн збільшили суму переказів без фінмоніторингу
10:59  09 вересня
Окупанти на Донбасі поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2021, 10:39 323

На Харківщині викрили схему підробки ПЛР-тестів: "бізнес" приносив до 1 млн щомісяця

09 вересня 2021, 10:39 323
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Харківській області Служба безпеки України викрила чергову схему підробки результатів ПЛР-тестів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, підозрювані вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома". Серед їх клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на COVID-19.

Організували оборудку працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

За інформацією спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає за підробку довідок про щеплення кримінальну відповідальність.

коронавірус СБУ туризм Харківська область довідка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram