В Україні у двох областях залишається критична ситуація з COVID-госпіталізаціями

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В одному регіоні України вже тривалий час епідеміологічні показники з COVID-госпіталізацій не в межах норми, а в іншому - відсьогодні

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона становить 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9%-78,0%.

Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася - тепер у даному регіоні показник складає 50,8%, замість 9,1%-27,9% фіксованих раніше.

Однак у Луганській області, де тривалий час було перевищення по цьому ж показнику - понад 90%, динаміка стабілізувалася і наразі становить 43,1%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна становити не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за 8 вересня виявили 3663 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області.