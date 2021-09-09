Во Львовском вузе на самоизоляцию и "дистанционку" отправили целую группу: у студента подтвердили COVID
Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента
Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.
Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко у одного из студентов группы биологического факультета подтвердили COVID. В связи с этим первая группа четвертого курса была отправлена на карантин.
В деканате уточнили, что на самоизоляцию с 8 сентября направили первую группу 4 курса. Они будут учиться дистанционно в течение двух недель.
Это первый подобный случай в университетах Львова.
Как сообщалось, в Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни: за 8 сентября выявили 3663 новых больных.
Также в Украине в двух областях остается критическая ситуация с COVID-госпитализациями - в том числе и во Львовской.
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