Во Львовском вузе на самоизоляцию и "дистанционку" отправили целую группу: у студента подтвердили COVID

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Во Львовском университете всю группу отправили на карантин из-за COVID у студента

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко у одного из студентов группы биологического факультета подтвердили COVID. В связи с этим первая группа четвертого курса была отправлена на карантин.

В деканате уточнили, что на самоизоляцию с 8 сентября направили первую группу 4 курса. Они будут учиться дистанционно в течение двух недель.

Это первый подобный случай в университетах Львова.

Как сообщалось, в Украине фиксируют рост количества новых случаев COVID-болезни: за 8 сентября выявили 3663 новых больных.

Также в Украине в двух областях остается критическая ситуация с COVID-госпитализациями - в том числе и во Львовской.