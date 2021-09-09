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09 вересня 2021, 10:48 5

На Прикарпатті COVID-щеплення не захотіли робити 32% освітян

09 вересня 2021, 10:48 5
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Фото: Рixabay
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В Івано-Франківській області щеплення від коронавірусу відмовились 12 274 працівника сфери освіти, натомість вакцинували - 10 332 особи

Як пише RegioNews, про це повідомили у Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА у відповідь на запит "РБК-Україна".

В області вакцинували від коронавірусу 10 332 працівники сфери освіти, що становить 28% від загальної їх кількості.

У закладах дошкільної освіти щеплено працівників:

  • 80% - 19 закладів;
  • 79-60% - 39 закладів;
  • 59-30% - 84 заклади;
  • 29% - 241 заклад.

У закладах загальної середньої освіти щеплено працівників:

  • 80% - 23 заклади;
  • 79-60% - 31 заклад;
  • 59-30% - 182 заклади;
  • 29% - 316 закладів.

Від вакцинації відмовились 12 274 особи (32%). Планується провакцинувати ще 14 870 людей (40%).

Нагадаємо, раніше глава Франківської ОДА Руслан Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.

Також Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради. Крім цього, він заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані.

коронавірус Україна карантин Прикарпаття щеплення

 
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