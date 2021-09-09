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В Україні фіксують зростання кількості нових випадків COVID-хвороби
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09 вересня 2021, 08:42 7

В Україні фіксують зростання кількості нових випадків COVID-хвороби

09 вересня 2021, 08:42 7
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 вересня виявили 3663 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 379 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Львівська (318), Харківська (302), Одеська (222) та Дніпропетровська (209) області.

Всього за добу госпіталізували 981 людину, 61 хворий помер, одужали 1 546 осіб. Серед захворілих за добу - 342 дитини та 63 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 306 939 осіб, з них 2 217 563 особи одужали, а 54 175 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 7 вересня виявили 2 772 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

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