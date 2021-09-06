За підозрюваного в хабарництві полтавського депутата внесуть заставу 681 тис. грн

Фото: "Полтавщина"

Протягом понеділка рідня депутата Полтавської міськради Євгена Диканя кількома платежами внесе необхідні кошти на суму 681 тис. грн, щоб випустити його під заставу

Про це повідомив адвокат Євгена Диканя Сергій Книш, передає RegioNews з посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

4 вересня Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід для депутата міськради від "За майбутнє" Євгена Диканя, якого 2 вересня затримали за підозрою у хабарництві — вимаганні $5000 за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суддя Едуард Сініцин призначив 681 тисячу грн застави.

Адвокат повідомив, що протягом суботи та неділі банки не працювали, тому рідня депутата внесе заставу тільки сьогодні, у понеділок.

Коли судова адміністрація побачить підтвердження від казначейства про надходження коштів, то Євген Дикань вийде із лікарні, якщо його відпустять лікарі. У суботу йому поставили діагноз — гіпертонічний криз, - додав адвокат.

За словами адвоката, можливо, вже завтра Євген Дикань зробить додаткові заяви та покаже інші відео, на яких буде видно, як правоохоронці підкидають йому кошти.

Як повідомлялося, 2 вересня у Полтавській міськраді СБУ проводила обшуки.

За результатами обшуків були затримані чиновник і депутат - зокрема, голова фракції "За майбутнє" в Полтавській міськраді Євген Дикань.