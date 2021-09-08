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08 вересня 2021, 21:25 269

Екскерівника Одеського порту судитимуть за службову недбалість, що привела до шкоди у 142 млн грн

08 вересня 2021, 21:25 269
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Фото з відкритих джерел
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо одного з екскерівників Одеського морського торговельного порту, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до шкоди у 142 мільйони гривень

Про таке повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, протягом 2017-2019 років обвинувачений неналежно та неефективно використовував морські буксири. Під виглядом "надання послуг" він надавав їх у погодинну оренду приватним юридичним особам за заниженими тарифами.

Унаслідок цього Одеський порт недоотримав 142 мільйони гривень, зауважили в Офісі Генерального прокурора.

Екскерівникові установи закидають порушення ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Як повідомлялося, 8 квітня екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру: завдав 142 млн збитків. Через дії посадовця комерційні структури отримували надприбутки від судновласників.

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