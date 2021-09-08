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08 сентября 2021, 21:36 988

Депутата Полтавского горсовета Диканя освободили из-под стражи решением суда

08 сентября 2021, 21:36 988
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Фото Суспильне.Полтава
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Депутата Полтавского горсовета от "За майбутне" Евгения Диканя освободили из-под стражи. Такое решение 8 сентября принял судья Октябрьского райсуда Полтавы

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Елена Загорулько, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Полтава.

Судебное заседание назначили из-за того, что залог в размере 681 тысяча перечислили 6 сентября неправильно. А именно - не указали фамилию депутата, за которого ее вносили, - сообщила Елена Загорулько.

Как сообщалось, 6 сентября адвокат Диканя заявлял, что за подозреваемого во взяточничестве Полтавского депутата внесут залог 681 тыс. грн.

Напомним, 2 сентября в Полтавском горсовете СБУ проводила обыски.

По результатам обысков были задержаны чиновник и депутат - в частности, председатель фракции "За майбутне" в Полтавском горсовете Евгений Дикань.

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суд взятка залог Полтава депутат горсовет

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