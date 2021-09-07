"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"

Коли у Полтавській облдержадміністрації нагороджували кращих представників малого та середнього бізнесу з нагоди Дня підприємця, голова громадської організації "Підприємці Полтавщини" та наближений до мера Полтави голова фракції "За майбутнє" у міськраді Євген Дикань мав аж ніяк не святковий настрій, адже у його кабінеті СБУ напередодні провела обшук, а сам депутат став підозрюваним у справі про хабар

Коли у Полтавській облдержадміністрації нагороджували кращих представників малого та середнього бізнесу з нагоди Дня підприємця, голова громадської організації "Підприємці Полтавщини" та наближений до мера Полтави голова фракції "За майбутнє" у міськраді Євген Дикань мав аж ніяк не святковий настрій, адже у його кабінеті СБУ напередодні провела обшук, а сам депутат став підозрюваним у справі про хабар

Як справа про хабар вдарила по меру Полтави Олександру Мамаю і міській організації партії "За майбутнє", розбирався RegioNews.

"Маски-шоу" до Дня підприємця

За словами спецслужбовців, зі "святковими" обшуками до Євгена Диканя вони навідалися після того, як один з підприємців Полтави повідомив, що за видачу паспорта фасаду об’єкта нерухомості, розташованого у центрі міста, та не притягнення цього підприємця до відповідальності за проведену реконструкцію історичної будівлі з нього вимагають 5 тис. доларів США. Вимога про хабар, як зазначають в СБУ, надійшла безпосередньо від Диканя. Саме у таку суму він нібито оцінив послугу щодо видачі дозвільних документів від управління з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міськради.

Саме тому 2 вересня співробітники Служби безпеки України провели обшуки та слідчі дії у Полтавській міській раді, зокрема, у кабінеті начальника управління з питань містобудування та архітектури, головного архітектора Полтави Миколи Шевельова. Паралельно слідчі дії тривали у ресторані "Болоньєтта Тратторія", який належить Диканю.

Слідчі дії та обшуки правоохоронці провели й у двох полтавських комунальних структурах: Інспекції по контролю за благоустроєм міста (керівник – представник партії "За майбутнє", депутат Подільської райради Полтави Максим Малько) та КП "Полтава-сервіс" (керівник – депутат Полтавської міськради Денис Поліщук, знову ж таки представник партії "За майбутнє"). Під час обшуків вилучили документацію, що стосується надання дозвільних документів.

Після обшуків у міськраді Євгену Диканю та Миколі Шевельову оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Її (вигоду, а не підозру) буцім-то необхідно було розділити: 2 тис. доларів надати до початку оформлення документів, решту – після їх видачі. Після одержання другої частини "траншу" депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За словами правоохоронців, подібна схема – не одноразовий випадок. Це майже система поборів з місцевих підприємців при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, полтавським підприємцям погрожували створити перешкоди у веденні підприємницької діяльності.

Декого з полтавців це аж ніяк не здивувало – підозрюваних давно вважають "рішалами" міського голови, теж представника партії "За майбутнє" Олександра Мамая. Чи причетний Мамай до подібних схем? Відповідь на це запитання дасть слідство. А поки що Дикань перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, а головний архітектор Полтави Шевельов – ні.

Політична складова

Звісно, той факт що всі фігуранти справи є членами партії "За майбутнє", складно вважати просто збігом обставин. Полтавські журналісти одразу звернули увагу, що місцеві "замайбутнівці" – це мерська партія, а от президентська "Слуга народу" перебуває у міськраді в опозиції. А отже кримінальне переслідування у справі про хабар представників цієї політсили, до того ж особисто пов'язаних з мером, щонайменше, можуть зробити Мамая та його однопартійців більш поступливим у багатьох питаннях.

На користь політичної версії свідчить і те, що скандали різного рівня та масштабу у міськраді між представниками "Слуги народу" та міським головою Мамаєм (і разом з тим з фракцією "За майбутнє") спалахують регулярно. Зрештою, сама фракція "слуг" ще на початку нинішнього року розділилася на прихильників Мамая та його противників, а у кінці липня представники фракції бойкотували чергову сесію Полтавської міськради "через узурпацію влади міським головою Олександром Мамаєм". Яким боком тут Євген Дикань із вимаганням хабаря від одного з полтавських підприємців? Бо він не лише представник партії "За Майбутнє", а й "права рука" полтавського мера.

Що ж до, власне, хабаря, то 2 вересня після обшуків у міськраді та офісі Диканя у полтавських пабліках з`явилася інформація, що грошей так і не знайшли. А вже 3 вересня прокурор Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній на прес-конференції повідомив, що гроші таки знайшли, зазначивши, що схованка була "цікавою". Після цієї заяви з`явилася інша – адвокат Диканя Сергій Книш стверджує, що слідство жодних коштів не вилучило, їх просто підкинули у сміттєву урну перед рестораном "Болоньєтта Тратторія". На відео, яке надав адвокат, видно, як чоловік викинув щось в урну, але чи були то долари, чи щось інше – не розгледіти. Зрештою, чи був то представник СБУ, і якщо так, то чому зробив це прямо перед камерами спостереження?

Утім, ці питання поки що лишаються без відповіді. Тим часом сам Дикань 4 вересня під час обрання запобіжного заходу у Октябрському районному суді Полтави зробив політичну заяву про те, що справа проти нього сфальсифікована та є частиною атаки на мера:

"Перед останньою сесією до мене приходили з пропозицією, щоб я зібрав фракцію депутатів і проголосував проти Олександра Федоровича Мамая. Я відмовився це робити. Мене попередили після цього, підходили до наших депутатів "За майбутнє" і говорили про те, що я їм заважаю. Тому що хочуть розвалити коаліцію і зняти Олександра Федоровича. (…) Тому зустрічалися з нашими депутатами, і мені говорили, попереджали, що в будь-якому випадку мене закриють. Зараз вони це роблять. Повністю сфальсифікована справа".

Звісно, заявами підозрюваних у корупції про політичну вмотивованість цих справ ані в Полтаві, ані в Україні загалом нікого не здивуєш. Але нерідко трапляється, що справи про хабарі з часом розвалюються та про них, як і про звинувачення у політичній вмотивованості, усі швидко забувають. Чи похитнеться вибудувана Мамаєм система влади в Полтаві внаслідок цієї історії, чи меру та його партнерам по партії "За майбутнє" вдасться зам'яти цю історію, і чим заради цього доведеться пожертвувати, наразі прогнозувати – справа невдячна. Втім удар "замайбутнівці" отримали досить болючий...

Щодо долі "правої руки" Мамая Диканя, то суддя Октябрського районного суду міста Полтави призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 681 тис. грн застави. Після такого "вітання" з Днем підприємця Диканю довелося викликати швидку...

Але його здоров'я (Диканю лікарі діагностували гіпертонічний криз) швидко стало покращуватися, щойно рідні заявили, що внесуть необхідну, і аж ніяк не непідйомну, суму застави, що дозволить йому швидко вийти на волю. А це означає, що політично-юридичне протистояння в Полтаві триватиме.