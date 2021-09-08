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08 вересня 2021, 19:28 104

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" назвали причини своєї відставки

08 вересня 2021, 19:28 104
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Відставка незалежних членів наглядової ради дасть змогу прискорити вирішення проблеми, яка виникла через призначення головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Адже його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою та правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан

Про це на брифінгу заявили голова наглядової ради Клер Споттісвуд (Велика Британія) та члени наглядової ради Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), які подали у відставку, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми дуже стурбовані майбутнім "Нафтогазу": нас турбує і фінансовий стан, і можливість вести виробництво, оскільки інвестиції не йдуть. Юрій (Вітренко) не дозволяє робити інвестиції, компанія ніби в замороженому стані, і люди бояться, - описала ситуацію Споттісвуд.

За її словами, після його призначення навесні майже не було нормального спілкування з наглядовою радою, документи від голови правління не надходили, на запитання наглядової ради він не відповідав, а з компанії почали йти талановиті керівники.

Ми просто не можемо бути ефективні в таких обставинах, оскільки ми якісь рішення ухвалюємо, а вони не виконуються, - заявила голова наглядової ради.

Таку позицію підтвердив Лескуа.

Причина, чому ми подали у відставку, що ми жодного рішення не можемо ухвалити, не хочемо бути свідками того, що робиться при Вітренку..., - сказав він.

За його словами, незалежні члени наглядової ради пропонували прем'єр-міністру тимчасово призупинити повноваження Вітренка до рішення суду за приписом Нацагентства з питань запобігання корупції, проте отримали відмову.

Ван дер Хейден стверджує, що у Вітренка також відсутня співпраця і з правлінням, сформованим при його попереднику Андрію Коболєву.

Член наглядової ради також висловив стурбованість тиском з боку уряду на компанію та її голову правління щодо збереження низьких цін на природний газ в умовах його значного подорожчання на світових ринках.

…Велика стурбованість, що буде після опалювального сезону, чи буде тоді достатньо газу, - зазначив Ван дер Хейден.

На його думку, в нинішніх умовах "Нафтогазу" необхідна міжнародна підтримка, оскільки в нинішніх умовах випуск євробондів, який планувався, неможливий.

Ван дер Хейден уточнив, що членів наглядової ради просили до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом "не створювати жодних проблем", тому їх не можна обвинуватити у "створенні проблеми" за те, що вони подали у відставку наразі.

Як повідомлялося, сьогодні у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, 2 травня уряд просив наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу. Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня.

Згодом Наглядова рада "Нафтогазу" погодилася ще на рік продовжити свої контракти.

Станом на 7 липня Наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК.

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