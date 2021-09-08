Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" назвали причини своєї відставки

Відставка незалежних членів наглядової ради дасть змогу прискорити вирішення проблеми, яка виникла через призначення головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Адже його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою та правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан

Про це на брифінгу заявили голова наглядової ради Клер Споттісвуд (Велика Британія) та члени наглядової ради Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія), які подали у відставку, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми дуже стурбовані майбутнім "Нафтогазу": нас турбує і фінансовий стан, і можливість вести виробництво, оскільки інвестиції не йдуть. Юрій (Вітренко) не дозволяє робити інвестиції, компанія ніби в замороженому стані, і люди бояться, - описала ситуацію Споттісвуд.

За її словами, після його призначення навесні майже не було нормального спілкування з наглядовою радою, документи від голови правління не надходили, на запитання наглядової ради він не відповідав, а з компанії почали йти талановиті керівники.

Ми просто не можемо бути ефективні в таких обставинах, оскільки ми якісь рішення ухвалюємо, а вони не виконуються, - заявила голова наглядової ради.

Таку позицію підтвердив Лескуа.

Причина, чому ми подали у відставку, що ми жодного рішення не можемо ухвалити, не хочемо бути свідками того, що робиться при Вітренку..., - сказав він.

За його словами, незалежні члени наглядової ради пропонували прем'єр-міністру тимчасово призупинити повноваження Вітренка до рішення суду за приписом Нацагентства з питань запобігання корупції, проте отримали відмову.

Ван дер Хейден стверджує, що у Вітренка також відсутня співпраця і з правлінням, сформованим при його попереднику Андрію Коболєву.

Член наглядової ради також висловив стурбованість тиском з боку уряду на компанію та її голову правління щодо збереження низьких цін на природний газ в умовах його значного подорожчання на світових ринках.

…Велика стурбованість, що буде після опалювального сезону, чи буде тоді достатньо газу, - зазначив Ван дер Хейден.

На його думку, в нинішніх умовах "Нафтогазу" необхідна міжнародна підтримка, оскільки в нинішніх умовах випуск євробондів, який планувався, неможливий.

Ван дер Хейден уточнив, що членів наглядової ради просили до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом "не створювати жодних проблем", тому їх не можна обвинуватити у "створенні проблеми" за те, що вони подали у відставку наразі.

Як повідомлялося, сьогодні у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, 2 травня уряд просив наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу. Наглядова рада "Нафтогазу" пішла у відставку 30 квітня.

Станом на 7 липня Наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК.