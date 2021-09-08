У відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу", - ЗМІ
Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку
Як пише RegioNews, про це "ЕП" повідомили джерела у НАК "Нафтогаз".
Йдеться про відставку трьох незалежних членів наглядової ради: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена та Споттісвуд Клер Мері Джоан.
Відомо, що напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.
Нагадаємо, 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.
Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.
Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК. Однак наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК.