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08 вересня 2021, 13:04 260

У відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу", - ЗМІ

08 вересня 2021, 13:04 260
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Фото з відкритих джерел
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Три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" 7 вересня подали у відставку

Як пише RegioNews, про це "ЕП" повідомили джерела у НАК "Нафтогаз".

Йдеться про відставку трьох незалежних членів наглядової ради: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена та Споттісвуд Клер Мері Джоан.

Відомо, що напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади до наглядової ради.

Нагадаємо, 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.

Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.

Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК. Однак наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК.

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