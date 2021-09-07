В Офісі президента планують звільнити одного із заступників глави – ЗМІ

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В Офісі президента Володимира Зеленського планують звільнити заступника глави ОП Андрія Смирнова, бо він не ладить з керівником Андрієм Єрмаком та іншим заступником Єрмака Олегом Татаровим

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела, передає RegioNews.

За словами співрозмовника УП, Смирнов перебуває під загрозою звільнення і через місяць-два може втратити посаду.

Смирнов нібито вже давно конфліктує з іншим заступником глави ОП Андрія Єрмака, скандальним Олегом Татаровим.

Також, за словами джерел, у Смирнова склалися натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу - його заступник "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".

Як повідомлялося, Рада розглядає відставку чотирьох міністрів.

Також учора звільнилася очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки при Мінкульті.