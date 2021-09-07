В Офісі президента планують звільнити одного із заступників глави – ЗМІ
В Офісі президента Володимира Зеленського планують звільнити заступника глави ОП Андрія Смирнова, бо він не ладить з керівником Андрієм Єрмаком та іншим заступником Єрмака Олегом Татаровим
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела, передає RegioNews.
За словами співрозмовника УП, Смирнов перебуває під загрозою звільнення і через місяць-два може втратити посаду.
Смирнов нібито вже давно конфліктує з іншим заступником глави ОП Андрія Єрмака, скандальним Олегом Татаровим.
Також, за словами джерел, у Смирнова склалися натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу - його заступник "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".
Як повідомлялося, Рада розглядає відставку чотирьох міністрів.