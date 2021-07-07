16:50  07 липня
У Кабміні розповіли, на скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей
15:46  07 липня
На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані
17:58  07 липня
Окупанти на Донбасі один раз обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
07 липня 2021, 18:17 4

Наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК

07 липня 2021, 18:17 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наглядова рада "Нафтогазу" відмовилася ухвалювати рішення щодо звільнення Юрія Вітренка з посади глави правління компанії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на текст ішення за результатами вчорашнього засідання Наглядової ради НАК "Нафтогазу", узгоджений з усіма її членами.

Текст оприлюдненила член наглядової ради Наталія Бойко.

За її словами, наглядова рада "Нафтогазу" вчора провела позачергове засідання.

Відсутність рішення у наглядовій раді мотивували тим, що припис Нацагентства з питань запобігання корупції з відповідною вимогою зараз заморожений судом.

Ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК № 31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 640/18576/21 на підставі звернення Вітренка, - йдеться в тексті.

Бойко додала, що наглядова рада стурбована невизначеністю щодо ситуації з призначенням Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 5 липня суд заблокував другий припис НАЗК щодо призначення Вітренка главою "Нафтогазу".

Раніше, 18 червня ОАСК уже зупиняв дію першого припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що в НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.

Нафтогаз Наглядова рада Юрій Вітренко НАЗК рішення

Вітренко звернувся до суду за скасуванням припису НАЗК про розірвання з ним контракту Нафтогазом
02 липня 2021, 19:21
"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію"
30 червня 2021, 15:48
"Амбіцій щодо публічної політики наразі у мене немає" - Вітренко про ймовірність поверення в уряд
28 червня 2021, 13:04
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram