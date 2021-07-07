Наглядова рада "Нафтогазу" нічого не вирішила щодо Вітренка на вимогу НАЗК

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на текст ішення за результатами вчорашнього засідання Наглядової ради НАК "Нафтогазу", узгоджений з усіма її членами.

Текст оприлюдненила член наглядової ради Наталія Бойко.

За її словами, наглядова рада "Нафтогазу" вчора провела позачергове засідання.

Відсутність рішення у наглядовій раді мотивували тим, що припис Нацагентства з питань запобігання корупції з відповідною вимогою зараз заморожений судом.

Ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК № 31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 640/18576/21 на підставі звернення Вітренка, - йдеться в тексті.

Бойко додала, що наглядова рада стурбована невизначеністю щодо ситуації з призначенням Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 5 липня суд заблокував другий припис НАЗК щодо призначення Вітренка главою "Нафтогазу".

Раніше, 18 червня ОАСК уже зупиняв дію першого припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що в НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.